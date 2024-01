Orellano tem bom início no Carioca, com duas assistências e um gol pelo time B do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 23/01/2024 16:22

Mauro Galvão acredita que Orellano ainda pode brilhar no Vasco e já vê evolução dele neste início de temporada. Ídolo e capitão da conquista da Libertadores de 1998, o ex-zagueiro lembrou um caso semelhante de demora na adaptação ao futebol brasileiro que também aconteceu a um argentino no Cruz-Maltino: Conca, que após um 2007 de altos e baixos, explodiu a partir de 2008, já no Fluminense.

"É possível que ele ainda mude a chave. Conca também foi um jogador que demorou um pouco a se adaptar ao futebol brasileiro. No Vasco, não conseguiu jogar tanto. Então isso pode acontecer novamente. Desde que eu vi Orellano jogando, o que me chamou a atenção é que não se comunica com os companheiros, está sempre com a cabeça baixa. Tem horas em que você se sente meio perdido, demora um pouco para se encontrar", avaliou o ex-jogador em entrevista ao site 'Torcedores.com'.



Entretanto, Mauro Galvão faz a ressalva de que Orellano também precisa querer evoluir no Brasil. O argentino ficou fora da pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, porque pediu para sair, mas não foi negociado até o momento.

Por isso, disputa os primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca e tem ido bem, com um gol e duas assistências em 2024. A diretoria da SAF vascaína conta com ele na temporada.



"Ele não pode pensar que está fazendo um favor para o Vasco se ficar. Quem está no clube tem de entender se ele tem vontade de jogar, ou se quer que alguém implore para que ele jogue. Futebol é concorrência. Ele tem de lutar pelo objetivo dele, para ser titular. Sabe jogar, tem sido outro jogador esse ano. Antes estava perdendo a bola muito facilmente", disse.