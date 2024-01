Rodrigo, volante do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 24/01/2024 16:13 | Atualizado 24/01/2024 16:13

Rio - O Vasco decidiu que colocará os jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica para treinarem separados do restante do elenco. A decisão foi comunicada aos atletas nesta quarta-feira (24), após o time principal retornar da pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai. As informações são do site "ge".

Entre os que trabalharão em horário alternativo, estão o volante Rodrigo e o zagueiro Miranda. Além deles, outros jogadores que disputaram os primeiros jogos do Campeonato Carioca também vão treinar separados até buscarem um novo clube, seja por empréstimo ou de forma definitiva.

O elenco principal se reapresentou nesta quarta, no CT Moacyr Barbosa, e trabalhou de olho no jogo contra o Madureira, nesta quinta (25), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Carioca. Para a partida, o clube ainda não deve contar com o zagueiro Robert Rojas e o atacante Adson, que não foram regularizados.