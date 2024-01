Emiliano Díaz e Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 24/01/2024 23:58

Rio - Após o fim da pré-temporada no Uruguai, o elenco principal do Vasco estreará no Campeonato Carioca nesta quinta-feira, 25, contra o Madureira. No entanto, a tendência é que o técnico Ramón Díaz poupe alguns titulares. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Dessa forma, o provável Vasco para enfrentar o Madureira tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Gary Medel), Léo e Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel), Paulinho, Rossi (Dimitri Payet), David e Vegetti (Rayan).

O Cruz-Maltino fechou as atividades em Punta del Este na última segunda-feira. Neste dia, o grupo retornou ao Brasil. Já na terça-feira, o time teve folga. Nesta quarta-feira, os jogadores se reapresentaram.

Em tempo: Vasco e Madureira medirão forças nesta quinta-feira, a partir das 21h30, em São Januário. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara 2024.