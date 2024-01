Alexandre Mattos e Lúcio Barbosa, dirigentes do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/01/2024 16:00

Rio - Em busca de reforços para fechar seu elenco para o começo de 2024, o Vasco deverá contratar mais três jogadores. A prioridade são um volante, um atacante de lado e um centroavante. As informações são do portal "Itatiaia".

O Vasco está atento ao mercado e busca novos nomes. Para a posição de volante, o Cruz-Maltino chegou a negociar com Juan Sforza, do Newell’s Old Boys, e com Gustavo Cuéllar, do Al-Shabab, mas dificilmente esses jogadores vão ser contratados.

Para o setor, o clube carioca ainda corre o risco de perder Marlon Gomes. O jovem, de 20 anos, tem proposta do Shakhtar Donetsk e deseja atuar no futebol ucraniano. O Cruz-Maltino só irá liberá-lo com uma oferta superior a 12 milhões de euros (cerca de R$ 63,3 milhões).

Para o ataque, o Vasco perdeu Gabriel Pec e tentará mais dois reforços. Um para atuar pelos lados do campo. Para o setor, o Cruz-Maltino ainda acredita que Ramón Díaz poderá convencer Luca Orellano a permanecer. O clube carioca também busca uma opção para ser reserva de Pablo Vegetti.