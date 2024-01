Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 25/01/2024 09:30 | Atualizado 25/01/2024 09:42

Rio - Apesar das tentativas de convencimento da comissão técnica do Vasco, o meia-atacante Luca Orellano, de 23 anos, continua irredutível em relação ao desejo de mudar de ares. O argentino reforçou o pedido na última conversa que teve com os representantes do clube carioca. As informações são do jornalista Luca Pedrosa.

O jovem reforçou que não se adaptou ao futebol brasileiro e deverá ser negociado pelo clube carioca. O Vasco tenta utilizá-lo como moeda de trocar para conseguir a contratação de algum reforço para a temporada.

Contratado junto ao Velez, Luca Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025.

No total, o jogador argentino entrou em campo pelo Vasco em 25 jogos, fez dois gols e deu um assistência.