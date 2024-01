Juan Sforza, jogador do Newell's Old Boys - Instagram Juan Sforza

Publicado 25/01/2024 15:50

Rio - O Vasco voltou a se aproximar de um acerto com Juan Sforza, do Newell's Old Boys, de 21 anos. Com a venda de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk, o Cruz-Maltino poderá fazer um investimento maior e contratar o volante argentino.

A 777 Partners já tinha topado desembolsar algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 24,61 milhões) pelo argentino. Porém, Ramón Díaz pediu para que o Vasco priorizasse a contratação de Cuéllar. A negociação com o colombiano acabou não evoluindo.



Juan Sforza se profissionalizou pelo Newell's Old Boys em 2020. O volante, de 21 anos, é hoje capitão da sua equipe. Ele tem seis gols e uma assistência em 113 jogos pelo clube argentino.