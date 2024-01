Camisa II do Vasco para a temporada 2024 - Foto: Divulgação/Vasco

Camisa II do Vasco para a temporada 2024Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 25/01/2024 17:06 | Atualizado 25/01/2024 17:07

Rio - Na tarde desta quinta-feira, 25, o Vasco apresentou o uniforme II da temporada 2024. A nova camisa, de acordo com o clube, tem o objetivo de homenagear as conquistas entre 1997 e 2000 - no período, o Cruz-Maltino jogou todas as finais que disputou de branco. A inspiração principal da peça é a camisa de 2000.

Cabe lembrar que entre 1997 e 200, o Vasco conquistou títulos importantes, como: Brasileirão (2x); Libertadores; Copa Mercosul; e Torneio Rio-São Paulo.

A estreia do uniforme acontecerá no jogo contra o Madureira, nesta quinta-feira. A bola rola para as duas equipes às 21h30, em São Januário, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

Para a partida, a peça terá uma logo da AACD no peito. Esta é uma organização sem fins lucrativos que está focada em "garantir assistência médico-terapêutica de excelência em Ortopedia e Reabilitação".

Vale ressaltar que as camisas dos jogadores titulares no confronto serão leiloadas em parceria com a “Play For a Cause”. Conforme informou o Gigante da Colina, o valor arrecadado será destinado à instituição.

Nova camisa II do Vasco Foto: Alessandra Lima | Movedby

VEJA A NOTA DO VASCO

Detalhes da camisa



A camisa tem homenagens muito claras ao uniforme de 1999-2000, como a gola, as mangas, as estrelas acima da cruz e a inconfundível linha vermelha que acompanha toda a tradicional faixa de nosso uniforme. Mesmo tendo elementos nostálgicos, a camisa tem novos elementos no design como as faixas pretas na manga, com os ominis da Kappa de forma monocromática e na cor branca perto da manga – uma forma de unir a nostalgia com modernidade.

Outro ponto importante é a textura da camisa, que reproduz o tecido “quadriculado” da camisa de 2000, detalhe importante para quem é cruzmaltino de verdade curtir a nostalgia.



Esta camisa também tem como novidade a volta da Cruz de Malta bordada, pedido antigo da torcida que retorna aos uniformes vendidos em todas as lojas oficiais do Gigante da Colina.



Detalhes da camisa away player II Kombat 24



– Manga curta com barra em retilínea em duas cores;

– Recortes contrastantes nas mangas com Banda Sport (sequência de logos Omini) em embossing e logo Omini contrastante em termotransfer;

– Recortes nas mangas em tecido tecnológico mesh de alta respirabilidade;

– Hidroway fabric: tecido tecnológico de alta performance com absorção de umidade e secagem rápida, que proporciona melhor conforto e caimento;

– Logo Omini em patch de tear termoaplicado;

– Viés contrastante aplicado na faixa;

– 100% poliéster

– Escudo do Vasco em patch bordado com as estrelas em bordado;

– Gola em V transpassado em retilínea bicolor;

– Faixa diagonal na frente em sublimação com detalhe de friso vermelho;

– Marcas KOMBAT E KOMBAT PRO SYTEM® em termotransfer, identificando a autenticidade do produto Kappa® Gara, desenvolvidos para alinhar as especificidades dos atletas profissionais aliados ao design e elegância italianos;

– Todos os produtos KAPPA apresentam selo holográfico numerado com logo do clube, atestando qualidade e originalidade do produto.