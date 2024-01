Vegetti - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 25/01/2024 17:20

Rio - Com contrato com o Vasco até junho de 2025, Pablo Vegetti, de 35 anos, e o clube carioca estão negociando uma renovação. De acordo com informações do portal "GE", as conversas estão paralisadas porque o argentino teria feito uma pedida considerada alta pelo Cruz-Maltino.

O atacante e seu staff acreditam que ele mereça uma valorização por conta do bom rendimento no último ano. Com 21 jogos, Vegetti fez 10 gols e foi fundamental na campanha de recuperação que evitou o rebaixamento do Vasco para a Série B.

A postura do Cruz-Maltino estaria incomodando o jogador. Além de ter vínculo até junho de 2025, o atual contrato do argentino prevê uma renovação automática por mais seis meses caso ele dispute 60% dos jogos do Vasco na temporada atual.

O clube carioca fechou a compra de Vegetti no meio de 2023 por 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação da época). Antes de defender o Vasco, o atacante pertencia ao Belgrano, da Argentina, tendo sido artilheiro do campeonato do país. O veterano defendeu outros clubes do país como: Colón, Gimnásia e Ferro Carril.