Pablo Vegetti Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 25/01/2024 19:16

Rio - Vivendo um impasse para renovar seu contrato com o Vasco , o atacante Vegetti vem despertando interesse de outros clubes. De acordo com o "LANCE!", o jogador argentino entrou na mira do Grêmio, que busca um substituto para Luís Suárez, e do Cerro Porteño, do Paraguai.

Segundo o veículo, os dois clubes já procuraram os representantes de Vegetti para manifestar interesse. No entanto, as conversas não se transformaram em propostas. O atacante não demonstrou interesse em deixar o Vasco e ainda busca um acordo pela renovação.

O principal entrave para o Vasco chegar a um acordo com Vegetti é a questão salarial. O staff do jogador exige uma valorização e alega que, além de ser uma referência no elenco, o atacante recebe menos do que alguns jogadores que são reservas.

Vegetti tem contrato com o Vasco até o dia 31 de julho deste ano. Porém, o vínculo possui uma cláusula que permite renovação automática até dezembro, caso ele dispute 60% dos jogos do time em 2024.