Simpósio com torcidas organizadas do Vasco Foto: Leandro Amorim/Vasco Da Gama

Publicado 25/01/2024 18:39 | Atualizado 25/01/2024 18:40

Rio - O Vasco anunciou que, nesta semana, realizou um mini simpósio para as torcidas organizadas na Sala dos Beneméritos, em São Januário. De acordo com o Cruz-Maltino, os principais temas abordados foram "Segurança em Operações de Jogos" e "Limites do Comportamento do Torcedor", que são os dois primeiros pilares do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A reunião contou com a participação do Delegado da Polícia Civil Dr. Alexandre Netto Cardoso, que representou a Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO). O Psicólogo e Coach Comportamental com foco na alta performance Fabio Galli também esteve presente.