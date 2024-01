Viña - Divulgação / seleção uruguaia

ViñaDivulgação / seleção uruguaia

Publicado 25/01/2024 19:33

Estados Unidos - Na tarde desta quinta-feira, 25, Matias Viña desembarcou em Orlando, onde o Flamengo faz pré-temporada. O lateral-esquerdo, que ainda não foi anunciado pelo Rubro-Negro, chegou aos Estados Unidos para se apresentar e se juntar ao grupo.

No aeroporto, Viña conversou com a imprensa e celebrou o acerto com o Rubro-Negro. O uruguaio também falou sobre a recuperação de uma lesão sofrida no joelho direito.

"Estou bem em relação a isso (lesão no joelhp). Estou contente por estar aqui. É Mengão", disse Vinã, em declaração publicada pelo site "ge".

Viña em ação pelo Sassuolo Divulgação / Sassuolo

Matias Viña estava no Sassuolo, mas pertencia à Roma. Para contratá-lo, o Flamengo fechou um acordo com o clube da capital italiana de oito milhões de euros, além de um milhão de euros em bônus por título - 50% pelo Brasileirão e 50% pela Copa Libertadores. Quando anunciado, ele se tornará o segundo reforço do Fla para a temporada 2024 - em dezembro, o Rubro-Negro oficializou De La Cruz

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña atuou no futebol brasileiro pelo Palmeiras, em 2020 e 2021. Lá, o lateral-esquerdo conquistou Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

No meio de 2021, ele se transferiu para a Roma. Posteriormente, atuou por empréstimo tanto no Bournemouth, da Inglaterra, quanto no Sassuolo, da Itália.

Cabe lembrar que Viña não entra em campo desde o dia 12 de dezembro, quando o Sassuolo perdeu para o Cagliari por 2 a 1. Na ocasião, o lateral-esquerdo sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito.