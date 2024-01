Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/01/2024 10:00 | Atualizado 25/01/2024 10:03

Rio Grande do Sul - Após a goleada do Grêmio sobre o São José por 4 a 1 na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Brum, foi questionado sobre o suposto interesse do Tricolor em Gabigol, atacante do Flamengo. O dirigente foi direto sobre o assunto e negou a avaliação sobre o ídolo rubro-negro.



"Sendo bem sincero, não vamos mentir na frente de vocês. Eu não posso mentir, negar, o Gabigol nunca foi procurado, nunca foi cogitado, nunca esteve na análise do Grêmio", afirmou.

O Grêmio busca um substituto para Luis Suárez, que deixou o clube gaúcho para jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos, ao lado de Lionel Messi. Ídolo do Flamengo, Gabigol terminou a última temporada como reserva e tem contrato até o fim de 2024. Seu nome tem sido ventilado em alguns clubes brasileiros como Corinthians e Bahia.