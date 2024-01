Ao lado de Arrascaeta, De La Cruz teve boa estreia pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/01/2024 19:56

Estados Unidos - Companheiro de De La Cruz e Matias Viña na seleção do Uruguai, Arrascaeta prometeu não medir esforços para a rápida adaptação da dupla no Flamengo. Durante a pré-temporada do clube em Orlando, o camisa 14 falou sobre a expectativa para atuar ao lado dos compatriotas em 2024.

"Fico feliz que possam chegar compatriotas, tomara que sejamos felizes juntos. Com o Viña eu tinha falado quase um ano atrás da possibilidade, e hoje ela se concretiza. Ele já conhece o futebol brasileiro e a adaptação vai ser rápida. Tomara que possa estar 100% para ajudar a gente o mais rápido possível", disse Arrasca.

"Tenho uma parceria muito boa com ele da seleção. É um cara que sempre está tentando melhorar, ajudar no que necessita. Tem tudo para dar certo no Flamengo, muita qualidade personalidade tremenda. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso time", completou.

O ídolo rubro-negro também falou sobre como têm sido os primeiros dias de trabalho do Flamengo em 2024.

"A parte física estamos trabalhando muto forte, teremos um ano muito puxado e vamos precisar de todo mundo. É importante uma pré-temporada com muita intensidade, esforço, porque os treinos têm sido muito pegados. (...) Tanto para mim como para meus companheiros, o Brasil tem muito jogo o ano todo, e não são fáceis. Tem vezes que a cada três dias você está jogando jogos decisivos. Todo mundo tem que estar preparado. Se não está na melhor forma física e técnica, esse momento de pré-temporada para nós é importante para aprimorar tudo isso", finalizou.