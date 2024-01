Arena Batistão, em Aracaju, deve receber jogo entre Flamengo e Bangu, pelo Carioca - Divulgação

Publicado 24/01/2024 19:21

Rio - O Flamengo está perto de ter mais uma partida pelo Campeonato Carioca confirmada no Nordeste. Segundo o jornalista Renan Moura, a Arena Batistão, em Aracaju, é o local favorito para receber o duelo do Rubro-Negro com o Bangu, pela 8ª rodada do Estadual, previsto para o dia 14 de fevereiro.

Inicialmente, a intenção do Bangu, mandante da partida, era levar o jogo para o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. No entanto, o Alvirrubro deve optar pela capital do Sergipe e deixar a cidade capixaba como plano B. O acordo para jogar no Batistão, que tem capacidade para 15 mil pessoas, está sendo costurado com empresários locais e o presidente da Federação Sergipana, Milton Dantas.

A diretoria do Flamengo tem optado por levar os jogos do Campeonato Carioca para fora do Rio e vem dando preferência aos estados do Norte e do Nordeste. Neste ano, o Rubro-Negro já atuou em Manaus e João Pessoa e tem jogos garantidos em Natal e Belém.