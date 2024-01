Marcos Antônio - Divulgação / PAOK

Publicado 24/01/2024 17:50

Rio - Em busca da contratação de um volante, o Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, de 23 anos, que pertence a Lazio, mas está emprestado ao PAOK, da Grécia. O jogador seria o "Plano B" do clube carioca, caso a negociação com Al-Musrati, do Braga, não evolua. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

A Lazio deseja negociar o jogador, porém, quer vendê-lo e teria pedido algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,59 milhões). Os valores são considerados altos pelo Flamengo, que prioriza a contratação de Al-Musrati, mas pode focar no brasileiro em caso de não acerto com o líbio.

Marcos Antônio foi formado na base do Athletico-PR e se transferiu ainda na base para o Estoril, de Portugal. Ele defendeu o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, antes de ser negociado com a Lazio em 2022. Na atual temporada, entrou em campo em sete jogos e fez um gol pelo PAOK.