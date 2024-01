Viña' - Divulgação / Sassuolo

Publicado 24/01/2024 19:40

Rio - O Flamengo montou uma logística para contar com o lateral-esquerdo Matías Viña durante a pré-temporada. O jogador viaja para os Estados Unidos e tem previsão de chegada nesta quinta-feira (25), segundo informações do "ge".

Viña realizará um trabalho separado do elenco. O jogador se recupera de uma lesão no ligamento medial do joelho direito e está em fase de transição. Ele será avaliado na chegada nos Estados Unidos, mas realizará mais exames no Rio de Janeiro.

O lateral-esquerdo vai acompanhar a partida contra o Orlando City, no próximo sábado (27), no Orlando City Stadium. Viña não joga desde o dia 12 de dezembro. O uruguaio foi escolhido para substituir Filipe Luís, que aposentou no fim da última temporada.

O Flamengo pagou cerca de 8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) para contratar Viña. O jogador, de 26 anos, pertencia a Roma, da Itália, e assinou por dois anos com o Rubro-Negro. O vínculo prevê metas de até 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).