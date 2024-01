Matheuzinho em treino do Corinthians - Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:46

Rio - O Corinthians não desistiu de contratar o lateral-direito Matheuzinho. O clube paulista apresentou uma proposta de compra de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 milhões na cotação atual) com bônus de 1 milhão de euros (R$ 5,37 milhões) em metas para o Flamengo, segundo informações do "ge".

Matheuzinho chegou a treinar pelo Corinthians durante a pré-temporada, mas retornou para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24) após a falta de acordo entre os clubes para finalizar o negócio. O clube paulista desejava contratar o jogador por empréstimo, mas agora busca contratá-lo em definitivo.

A diretoria do Corinthians acredita no novo executivo de futebol, o ex-jogador Fabinho Soldado, como um trunfo para destravar a negociação com o Flamengo. O dirigente se desligou do Rubro-Negro nesta quarta-feira (24) de forma amigável. A vontade de Matheuzinho também pode pesar a favor do Timão.

O Corinthians já acertou a contratação do zagueiro Félix Torres, dos laterais-esquerdo Hugo e Palacios, além dos meias Raniele, Maycon e Garro. O clube paulista também tem encaminhada a contratação do zagueiro Gustavo Henrique e negocia com o atacante Pedro Raul, do Toluca, do México.