Viña em ação pelo SassuoloDivulgação / Sassuolo

Publicado 24/01/2024 17:14

O Sassuolo anunciou na tarde desta quarta-feira (24) o fim do vínculo de empréstimo de Matías Viña, futuro reforço do Flamengo. Em comunicado oficial, o clube italiano afirmou que antecipou a rescisão de contrato junto a Roma, clube que detinha seus direitos.

O Sassuolo anuncia que acertou com A.S. Roma a rescisão antecipada do empréstimo do jogador de futebol Matías Viña", publicou o Sassuolo.

Viña deixa o Sassuolo com 16 partidas disputadas e três assistências. Ele era titular da equipe italiana, que atualmente ocupa a 15ª colocação do Campeonato Nacional.

Viña deve viajar para o Brasil na próxima quinta-feira e sua transferência da Roma para o Flamengo será anunciada em breve nos próximos dias. O contrato do uruguaio com o Rubro-Negro será válido até o fim de 2028 e, para contratá-lo, o time carioca pagará cerca de 8.1 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) fixos, além de mais 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por objetivos.



Ele chega ao Flamengo após ser pedido pelo treinador Tite. Ele pertencia à Roma desde 2021, e essa será sua segunda passagem no futebol brasileiro. Entre 2020 e 2021, o uruguaio defendeu o Palmeiras, onde foi Campeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020.