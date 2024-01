Léo Pereira é titular da zaga do Flamengo neste início de 2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo Pereira é titular da zaga do Flamengo neste início de 2024Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/01/2024 15:08

Flamengo ainda não sofreu gol nos dois jogos que disputou com o elenco principal na temporada e, mesmo enfrentando dois adversários mais fracos ( com o elenco principal na temporada e, mesmo enfrentando dois adversários mais fracos ( 4 a 0 no Auda x e 2 a 0 no Philadelphia Union ), o desempenho anima Léo Pereira. O zagueiro mostra confiança na melhora do sistema defensivo em 2024, em relação ao ano passado, por causa do trabalho de Tite.

"Desde a chegada de Tite a gente mostra mais solidez na parte defensiva e pudemos mostrar isso nos dois jogos. Temos ainda o que melhorar, detalhes que deixamos de fazer no calor do jogo. Isso tem sido ponto forte das equipes que ele treina e vem sendo o nosso também", avaliou.



Titular ao lado de Fabrício Bruno, Léo Pereira tende a ver a concorrência aumentar neste ano, com o Flamengo buscando mais um nome para a zaga. O principal alvo é Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, que recebeu elogios do zagueiro.



"É qualificado, vem fazendo ótimas temporadas e, se vier, vai melhorar ainda mais essa disputa (na zaga rubro-negra). Temos que fazer o nosso e buscar melhorar sempre, independentemente se alguém chegar ou não", afirmou.



Além da possível chegada de um reforço, a concorrência na zaga do Flamengo pode aumentar também com quem já está no elenco. Além do experiente David Luiz, o jovem Cleiton, de 20 anos, vem chamando a atenção e foi testado na vitória por 2 a 0 sobre o Philadelphia Union.



"Hoje em dia é raro um zagueiro canhoto, é menino que tem muito potencial, está dando conta do recado nos jogos. Tentamos trocar experiência, nós passando o que sabemos e ele, novo, vindo com a leveza de jogador da base. Vai aumentar o nível cada vez mais", elogiou Léo Pereira.