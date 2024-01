Léo Pereira comemora gol marcado na vitória do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/01/2024 23:26

Manaus - O Flamengo iniciou com vitória a caminhada no Campeonato Carioca de 2024. Com força máxima e um amplo domínio dentro de campo, o Fla goleou o Audax por 4 a 0 na Arena da Amazônia, na noite desta quarta-feira, 17, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela fizeram os gols do triunfo rubro-negro.

Agora, a delegação do Flamengo viaja rumo aos Estados Unidos, onde realizará parte da pré-temporada. Lá, o Rubro-Negro já tem compromisso marcado para o domingo. O Fla enfrenta o Philadelphia Union, em partida amistosa disputada no Al Lang Stadium, na Flórida, às 16h (de Brasília).

Mais tarde no mesmo dia, o Flamengo terá compromisso no Campeonato Carioca. Com um time alternativo, o Fla jogará contra o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa, às 18h10, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Pedro e Varela na vitória do Flamengo sobre o Audax Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes/Flamengo

O JOGO

O Flamengo teve um ótimo início de primeiro tempo na Arena da Amazônia. Isso porque o Rubro-Negro abriu o placar cedo e fez a torcida torcida explodir em Manaus. Logo aos três minutos, Arrascaeta cobrou escanteio na medida para Léo Pereira, que apareceu sozinho na área para desviar de cabeça. O goleiro Leandro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.

Mesmo com a vantagem no placar e o controle da partida, o Flamengo mostrou fome de gols. De tanto insistir, os comandados de Tite ampliaram o marcador e praticamente selaram a vitória já na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Varela fez cruzamento na área, e a bola chegou até Gerson. O volante teve tranquilidade para dominar, ajeitar e cruzar rasteiro na medida para Pedro, que deu um lindo toque para fazer o segundo do Fla na partida.

Já aos 42 minutos, veio o terceiro gol. Everton Cebolinha tentou tabela com Arrascaeta pelo lado esquerdo, recuperou a bola dentro da área e finalizou com categoria na saída do goleiro Leandro.

No retorno do intervalo, o Flamengo não mudou a forma de jogar: manteve a pressão e foi para cima do adversário. Nesse cenário, o Rubro-Negro transformou o jogo em goleada. Aos quatro minutos da etapa complementar, Varela soltou a bomba de fora da área. O goleiro Leandro, por sua vez, até espalmou, mas a bola quicou, subiu para o alto, pegou efeito e morreu no fundo das redes do Audax.



Minutos depois, Tite promoveu substituições para rodar a equipe e dar minutos a outros jogadores. O time seguiu com o domínio da partida e com a postura ofensiva. O Flamengo criou outras boas chances de gol, mas não mexeu mais no placar.

Momento em Everton Cebolinha arma a finalização para ampliar a vitória do Flamengo sobre o Audax Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes/Flamengo

FICHA TÉCNICA

Flamengo 4x0 Audax



Data e Hora: 17/01/2024, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Alex Gomes Stefano



Cartões amarelos: -

Cartões vermelhos: -

Gols: Léo Pereira (1-0) (03'/1ºT) / Pedro (2-0) (39'/1ºT) / Everton Cebolinha (3-0) (42'/1ºT) / Varela (4-0) (04'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley, 27'/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan, 16'/2ºT), Gerson (Victor Hugo, 16'/2ºT) e Arrascaeta (Gabi, Intervalo); Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique, 16'/2ºT) e Pedro.

AUDAX (Técnico: Tuca Guimarães)

Leandro; Matheus Claudino (Gaulberto, 10'/2T), Igor Silva, João Victor e Paulo Victor; Diego Miticov (Pablo Alves, 16'/2ºT), Romarinho (Arlen, 06'/2ºT) e PK; Ítalo Barbosa (Jackson Caucaia, 16'/2ºT), Gerson Jr e Clisman (João Cabral, 10'/2ºT).