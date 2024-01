Momento em que Felipe Lima marca o gol da vitória do Flamengo na Copinha - Foto: Reprodução/CazéTV

Publicado 17/01/2024 21:50

São Paulo - O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copinha. A conquista da vaga veio na noite desta quarta-feira, 17, com a vitória sobre o Botafogo-SP por 2 a 1 no Estádio José Liberatti.

O Fla abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Daniel Rogério. Já aos 45 do segundo tempo, Thalles deixou tudo igual no marcador. A partida, então, caminhava para os pênaltis, mas Felipe Lima apareceu aos 51 para marcar e garantir a emocionante classificação rubro-negra.