Flamengo atuará em Manaus com patch do Amazonas no peito - Divulgação

Publicado 17/01/2024 16:55

Rio - O Flamengo decidiu homenagear os estados do Norte e Nordeste por onde passará no início do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro estampará em sua camisa patchs representando cada um dos lugares em que atuará nas primeiras rodadas.

A novidade já poderá ser vista nesta quarta-feira (17), contra o Audax, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. O time carioca estará carregando um patch do Amazonas em sua camisa. Na segunda rodada, contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa, será a vez da Paraíba.

Além das duas primeiras rodadas, o Flamengo terá pelo menos outros dois compromissos no Norte e Nordeste neste Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrentará a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal, pela quarta rodada, e em seguida o Sampaio Corrêa, no Mangueirão, em Belém. As cidades também receberão a homenagem.

O Flamengo deve usar seu elenco principal apenas em duas dessas partidas. Os comandados de Tite atuaram contra o Audax, em Manaus, e contra o Sampaio Corrêa, em Belém. Os jogos contra Nova Iguaçu e Portuguesa contarão com um time formado por garotos.