Gabigol - Gilvan de Souza /CRF

GabigolGilvan de Souza /CRF

Publicado 17/01/2024 10:00 | Atualizado 17/01/2024 10:00

Rio - Um dos principais ídolos da história do Flamengo e jogador do atual elenco, Gabigol, de 27 anos, acredita que a final do Campeonato Carioca será a mesma dos últimos quatro anos. Em entrevista concedida para Zico, o camisa 10 apostou em um novo Fla-Flu na decisão da competição em 2024.

"Botafogo, pelo investimento, com a SAF, pode contratar muitos jogadores. Ficou com alguns (jogadores) do ano passado, pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, né? Pode ser que eles voltem. E o Fluminense, atual campeão da Libertadores… Então posso falar que aposto em um Fla x Flu na final. Você gosta bem do Fla x Flu, né? É um clássico muito bonito. Espero que dê Flamengo", afirmou.

Flamengo e Fluminense vem decidindo o Carioca desde 2020. Nos dois primeiros anos, o Rubro-Negro levou a melhor, já em 2022 e 2023, o Tricolor se sagrou campeão e neste ano vai em busca de um tricampeonato que não vem desde 1985.