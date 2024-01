Pedro foi 'acordado' por urubu em Manaus - Reprodução

Publicado 17/01/2024 13:44

Rio - No dia da estreia do Flamengo em 2024, o atacante Pedro foi acordado de uma maneira, no mínimo, inusitada. Em suas redes sociais, o camisa 9 mostrou que começou a quarta-feira (17) com um urubu, mascote do Rubro-Negro, pousando na janela de seu quarto no hotel em Manaus.

Pedro mostra urubu na janela de seu quarto em Manaus Reprodução "Olha quem me acordou hoje. Bem-vindo, 2024", escreveu Pedro ao compartilhar o registro com o animal.

O Flamengo está em Manaus para fazer sua estreia no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro fará seu primeiro jogo no ano contra o Audax, ás 21h30 (de Brasília, na Arena da Amazonia.

Após a partida, o Rubro-Negro seguirá para os Estados Unidos, onde fará a segunda parte de sua pré-temporada. Por lá, fará amistosos contra o Philadelphia Union, no dia 21 de janeiro, e o Orlando City, no dia 27.