Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis em 2022 - Divulgação / Betis

Publicado 17/01/2024 12:39

Rio - Com sua cúpula de futebol na Europa para buscar reforços, o Flamengo tem a contratação de Luiz Henrique como uma das suas prioridades. Apesar da negociação ser considerada muito difícil, o clube carioca conseguiu alguns avanços. O Real Betis, por exemplo, já admite a possibilidade de reduzir a pedida pelo atacante, de 23 anos. O Rubro-Negro ainda tenta a contratação por empréstimo, mas dependendo do valor poderá realizar um investimento em definitivo pelo atacante. As informações são do portal "Trivela".

O clube espanhol segue desejando uma venda em definitivo. No entanto, o valor de 18 milhões de euros (mais de R$ 80 milhões na cotação atual) podem ser reduzidos. Caso, o empréstimo com opção de compra seja descartado totalmente, o Flamengo admite tentar uma proposta de compra desembolsando o possível para o seu orçamento na temporada.

Além do problema financeiro, o clube carioca enfrenta concorrência pela contratação de Luiz Henrique. Em relação a proposta de empréstimo, o Corinthians teria feito a melhor oferta para o Betis e para o atacante. Além deles, o Everton, da Inglaterra, também teria interesse na contratação do atacante.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique atua pelo Betis desde junho de 2022. No total, ele entrou em campo em 62 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências pelo clube espanhol.