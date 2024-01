Carbone, zagueiro do Flamengo de apenas 18 anos - Divulgação

Publicado 17/01/2024 19:58

Rio - O Flamengo acertou, nesta quarta-feira (17), a renovação de contrato do zagueiro Carbone, de apenas 18 anos. O garoto, que vinha sendo titular no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior e viajará com o elenco principal para pré-temporada nos Estados Unidos, assinou até o fim de 2026.

O vínculo anterior de Carbone com o Flamengo ia até maio de 2025. Além dele, o Flamengo também levará para os Estados Unidos os goleiros Caio Barone e Léo Nanetti, o volante Luís Aucélio e o meia Pedro Leão.

Carbone, de 1,87m, é zagueiro de origem, mas também pode ser utilizado como lateral-esquerdo. Ele é neto do ex-jogador da seleção brasileira José Luiz Carbone, que faleceu em 2020.