Fabinho Soldado ao lado de Marcos Braz, Bruno Spindel e JuanDivulgação

Publicado 24/01/2024 14:41

Rio - Gerente de futebol do Flamengo, Fabinho Soldado está de saída do clube. O ex-volante aceitou uma proposta do Corinthians e será o novo diretor executivo do clube paulista. A informação foi dada primeiramente pelo "Coluna do Fla".

Fabinho está com a delegação do Flamengo em Orlando, nos Estados Unidos, onde o clube faz a parte final de sua pré-temporada. Ele embarca para o Brasil na noite desta quarta-feira (24) para acertar os últimos detalhes de sua ida para o Timão.

Fabinho ocupava o cargo de gerente de futebol desde o segundo semestre de 2021. Ele chegou ao Rubro-Negro em 2017, inicialmente para trabalhar no departamento de scout.