Publicado 24/01/2024 09:00 | Atualizado 24/01/2024 09:35

Rio - Um dos principais jogadores do atual elenco, o meia Gerson, de 26 anos, está na mira de equipes do futebol saudita. De acordo com informações do portal "Coluna do Flamengo", o Rubro-Negro poderá em breve receber propostas pelo jogador.

Apesar disso, o desejo do Flamengo e também de Gerson é de permanência. O meia voltou ao futebol carioca no começo do ano passado, após passagem por uma temporada e meia pelo Olympique de Marselha.

Revelado pelo Fluminense, Gerson atuou pela Roma e pela Fiorentina antes de ser contratado pelo Flamengo em 2019. Ele se tornou um dos destaques da equipe que conquistou o Brasileiro e a Libertadores naquele ano. No meio de 2021, o brasileiro foi negociado com o Olympique de Marselha.

Atualmente, Gerson faz parte do planejamento do Flamengo para a temporada e Tite é um dos entusiatas do seu futebol. Apesar da grande concorrência, a tendência é que ele seja titular no clube carioca em 2024.