Matias Vinã, reforço do Flamengo, teve passagem de destaque pelo Palmeiras - AFP

Publicado 24/01/2024 12:59

Rio - Segundo reforço do Flamengo para 2024 , o lateral-esquerdo Matías Viña embarca nesta quinta-feira (24) para o Rio, onde resolverá os últimos detalhes antes de assinar com o Rubro-Negro. A Roma já liberou toda documentação para a venda do jogador. As informações são do site "UOL".