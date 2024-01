Viña - Divulgação / seleção uruguaia

Publicado 19/01/2024

Itália - O Flamengo fechou a contratação do lateral-esquerdo Matias Viña, que pertence à Roma e estava emprestado ao Sassuolo. O uruguaio assinará contrato com o Rubro-Negro válido até o fim de 2028. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Vale destacar que o Fla precisou negociar com os jogadores e seus representes, com a Roma e também com o Sassuolo. Com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, na Itália , o negócio avançou e chegou a um final feliz.

Inicialmente, o Flamengo ofereceu seis milhões de euros, enquanto a Roma pedia dez e parecia irredutível. Entretanto, no fim das contas, as partes fecharam um acordo por oito milhões de euros, além de um milhão de euros em bônus por título - 50% pelo Brasileirão e 50% pela Copa Libertadores.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña atuou no futebol brasileiro pelo Palmeiras, em 2020 e 2021. Lá, o lateral-esquerdo conquistou Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

No meio de 2021, ele se transferiu para a Roma. Posteriormente, atuou por empréstimo tanto no Bournemouth, da Inglaterra, quanto no Sassuolo, da Itália.

