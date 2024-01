Arrascaeta em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 19/01/2024 16:25

Estados Unidos - Dois dias após vencer o Audax na estreia do Campeonato Carioca, o elenco principal do Flamengo realizou seu primeiro treino em Orlando, nos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira (19), o Rubro-Negro trabalhou em um miniestádio localizado dentro do CT do Orlando City, chamado de Osceola Heritage Park.

Antes da atividade, Tite conversou com o grupo por cerca de cinco minutos. Após 20 minutos de ativação física, o treinador dividiu seu elenco e aplicou um treino em campo reduzido, focado principalmente nos trabalhos de dois toques.

O treino do Flamengo nesta sexta será em período integral, mas apenas a atividade da manhã foi aberta para imprensa. O único relacionado para o jogo contra o Audax que não viajou foi Matheus Cunha, que reforçará o elenco nas próximas rodadas do Carioca.

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos no dia 18 de janeiro, e ficará por lá até o dia 30. Enquanto estiver em solo norte-americano, o Rubro-Negro disputará dois amistosos. No dia 21, o Rubro-Negro encara o Philadelphia Union, enquanto o adversário no dia 28 será o Orlando City.