Publicado 19/01/2024 21:41

São Paulo - Com emoção, o Flamengo garantiu vaga na semifinal da Copinha 2024. Depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os Garotos do Ninho venceram o Aster por 4 a 3 nos pênaltis, nesta quinta-feira, 19, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pelas quartas da competição. O goleiro Lucas Furtado foi o grande herói da noite com duas cobranças defendidas.

O adversário do Rubro-Negro sairá do confronto entre Cruzeiro e Coritiba. Já a outra semifinal será disputada entre Novorizontino e Corinthians. A Federação Paulista ainda confirmará as datas, horários e locais das partidas.

O JOGO

O Aster saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo com o gol de Gabriel. Já na etapa complementar, Weliton marcou de cabeça para deixar tudo igual no marcador.

Como o empate persistiu, a partida foi para as penalidades. O goleiro Lucas Furtado, então, virou herói ao defender duas das cinco cobranças do Aster. O Fla, por sua vez, não desperdiçou nenhuma das quatro batidas.

COM DESFALQUES, MAS SEM PROBLEMAS

Vale lembrar que, ao fim da primeira fase, 12 jogadores retornaram ao Rio de Janeiro para jogos do Campeonato Carioca. Isso já estava estabelecido, já que o time principal viajou aos Estados Unidos, onde dará continuidade à pré-temporada.

Além dos jogadores, o técnico Mario Jorge também e mais cinco membros da comissão técnica voltaram ao Rio. Assim, Raphael Bahia, que estava como auxiliar, assumiu o comando da equipe no restante da competição.

