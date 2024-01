Mário Jorge técnico Flamengo - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 20/01/2024 17:30 | Atualizado 20/01/2024 18:33

Rio - O Flamengo terá mais reforços para enfrentar o Nova Iguaçu, neste domingo (21), às 18h10 (de Brasília), em João Pessoa. Seis jogadores retornaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foram relacionados para a viagem, segundo informações do "ge". Todos entraram em campo na classificação sobre o Aster-SP, nesta última sexta-feira (19), pelas quartas de final da Copinha.

Retornaram de São Paulo o goleiro João Vitor Cangane, o lateral-direito Lucyan, o zagueiro e capitão Iago, e os volantes Caio Garcia, Daniel Rogério e Jean Carlos. Ambos foram titulares no mata-mata da Copinha. A tendência é que os seis fiquem como opção no banco de reservas e, em seguida, retornem para São Paulo para a disputa da semifinal da Copinha, contra o Cruzeiro, na segunda-feira (22), às 19h30, em Barueri.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Nova Iguaçu tem: Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho (Pedro Estevam), Petterson e Werton.

Após estrear com goleada do time titular sobre o Audax por 4 a 0, o Flamengo jogará as próximas rodadas com o time reserva, formado pela maioria de jovens da base. O elenco principal viajou para Orlando, nos Estados Unidos, onde disputará o "FC Series", antiga Florida Cup, contra o Philadelphia Union, dia 21, e Orlando City, dia 27.