Domingos Duarte em ação pelo Getafe, da Espanha - Divulgação / Getafe

Domingos Duarte em ação pelo Getafe, da EspanhaDivulgação / Getafe

Publicado 20/01/2024 13:06 | Atualizado 20/01/2024 13:06

O Flamengo segue de olho no mercado europeu para a busca de novos reforços para 2024 e, na busca de um zagueiro após a negociação com Léo Ortiz melar, o Rubro-Negro avançou pela contratação do português Domingos Duarte, que atua no Getafe, da Espanha. As informações são do portal "The Athletic".

Os dirigentes do Flamengo estão na Europa para tentar negociar com jogadores do Velho Continente. Duarte foi um dos nomes que chamaram a atenção da diretoria rubro-negra e as conversas evoluíram muitos nas últimas horas. Caso tudo ocorra como o planejado, o português pode ser anunciado como novo reforço do clube da Gávea nos próximos dias.

Revelado pelo Sporting Lisboa e com passagens pelas seleções de base de Portugal, Duarte ainda atuou no Belenenses e no Chaves no futebol português antes de ser emprestado ao Deportivo La Coruña, em 2018.

Desde então, o zagueiro joga na Espanha. No ano seguinte do seu empréstimo ao La Coruña, foi comprado pelo Granada, onde atuou por três temporadas e, em seguida, negociado com o Getafe, onde atua desde então. Nos "Azulones", Duarte é titular e tem um gol e duas assistências em 47 jogos.

Além de buscar a contratação de Domingos Duarte, os dirigentes do Flamengo também estão na Espanha para tentar avançar pela contratação de Luiz Henrique, ponta revelado pelo Fluminense e que atualmente defende o Betis. O clube espanhol deseja uma venda em definitivo na casa dos 8 milhões de euros (mais de R$ 80 milhões na cotação atual), porém, os valores podem ser reduzidos em uma possível negociação.