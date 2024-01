Matheuzinho - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/01/2024 20:01

Rio - Apesar de já estar treinando com o elenco do Corinthians, Matheuzinho ainda não teve seu empréstimo sacramentado. Segundo o site "ge", o clube paulista exige que o Flamengo mude duas cláusulas antes de assinar o contrato para contar com o lateral em 2024.

O Corinthians luta para incluir uma taxa de vitrine e embolsar uma quantia caso Matheuzinho seja vendido ao longo do ano. Além disso, o Timão tenta convencer o Rubro-Negro a retirar cláusula que permite a solicitação de retorno do jogador a qualquer momento.

As negociações pelo empréstimo de Matheuzinho foram conduzidas pelo diretor do Corinthians, Rubens Gomes, junto ao Flamengo e representantes do atleta. No entanto, o presidente do clube paulista, Augusto Melo, se recusou a assinar o contrato ao ler os termos.

Caso o impasse seja resolvido, Matheuzinho será emprestado ao Corinthians até o fim do ano. O vínculo não prevê valor de compra pré-estabelecido.