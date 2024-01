Flamengo desembarcou em Orlando para a pré-temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/01/2024 10:30 | Atualizado 19/01/2024 10:33

Rio - O Flamengo desembarcou em Orlando, nesta última quinta-feira (18), para concluir a pré-temporada de 2024. O Rubro-Negro vai disputar o "FC Series", a antiga Florida Cup, e encara o Philadelphia Union e o Orlando City, nos dias 21 e 27, respectivamente.

O elenco rubro-negro terá uma rotina intensa de treinamento. O Flamengo realizará as atividades no Osceola Heritage Park, um miniestádio localizado dentro do CT do Orlando City, que fica a cerca de 20 minutos do hotel The Ritz Carlton, um resort cinco estrelas.

Ao todo, serão 11 sessões de treinamento e apenas duas folgas, ambas nos dias seguintes aos jogos contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27, respectivamente, segundo informações do "ge". O elenco terá atividade integral em três dias e uma dinâmica diferenciada definida pela comissão técnica.

O Flamengo retorna ao Brasil no dia 30. O Rubro-Negro enfrenta o Sampaio Corrêa, no dia 31, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Em meio ao compromisso do elenco principal nos Estados Unidos, os reservas mesclados com jovens da base disputam o Carioca.