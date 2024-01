Thiago Maia durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/01/2024 14:50 | Atualizado 18/01/2024 14:50

Rio - Embora tenha se despedido de seus companheiros de Flamengo, o volante Thiago Maia, de 26 anos, ainda não tem seu futuro definido. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro pediu uma quantia alta para liberá-lo para o Internacional e o negócio pode não acontecer.

O clube carioca quer algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,88 milhões) por 50% dos direitos do volante. Thiago Maia tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026 e na compra do jogador, o Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 4 milhões de euros (na época R$ 25 milhões) pela fatia do volante, que pertencia ao Lille.



O jogador chegou ao Flamengo em 2020 e viveu altos e baixos, mas conquistou títulos de expressão como uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Na última temporada, o volante recebeu bastante críticas e tem chances de mudar de ares neste ano.