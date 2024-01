Léo Pereira comemora gol marcado na vitória do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/01/2024 17:06

Rio - O jogo entre Flamengo e Audax, nesta última quarta-feira (17), pela primeira rodada do Campeonato Carioca, bateu o recorde de renda da Arena da Amazônia. O duelo teve renda de R$ 6.574.690,00 e superou a marca da partida entre Brasil e Colômbia, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, com renda de R$ 5.840.500,50.



O ingresso mais barato da partida entre Flamengo e Audax custou R$ 150 (meia-entrada), enquanto o mais caro custava R$ 600 (inteira). O público presente foi de 44.068, sendo 41.600 pagantes. Foi o quarto maior público da história da Arena da Amazônia. O recorde ainda é da final da Série D do Brasileirão de 2019, entre Manaus e Brusque, com 44.896.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (21) em duas competições diferentes. O time principal joga contra o Philadelphia Union, às 16h (de Brasília), pelo "FC Series", antiga Florida Cup, na Florida, nos Estados Unidos. Já o time reserva, formado pela maioria de jogadores da base, enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h10, em João Pessoa.