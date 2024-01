Filipe Luís se aposentou dos gramados em dezembro de 2023 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 09:28

Rio - O Flamengo anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), que Filipe Luís é o novo treinador da categoria sub-17 do clube. O ex-jogador se aposentou em dezembro, e iniciará a nova função no Rubro-Negro na próxima segunda-feira.

No início do mês, inclusive, Filipe Luís foi convidado por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para assumir o cargo de coordenador de seleções da entidade, mas não aceitou. Ele afirmou que se sentiu "extremamente honrado", mas que queria ser treinador.

Com a camisa do Flamengo, o lateral-esquerdo entrou em campo 176 vezes, com quatro gols feitos e 11 troféus levantados. Venceu duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três Cariocas.