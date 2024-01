Viña - Divulgação / Sassuolo

Publicado 18/01/2024 18:39

Rio - Após Nicolás de La Cruz, o Flamengo está perto de fechar o seu segundo reforço para 2024. E ele também vem do Uruguai. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, de 26 anos. Ele irá assinar até o fim de 2027.

Segundo o site já há um acordo entre a Roma e o Flamengo pelo uruguaio. Inicialmente, o clube italiano havia pedido 10 milhões de euros (R$ 53,62 milhões). Os cariocas ofereceram 6 milhões de euros (R$ 32,2 milhões). O acordo teria sido finalizado em aproximadamente 9 milhões de euros (R$ 48 milhões), com uma parte fixa e outra com objetivos atingidos.

Para o negócio ser oficializado, o Rubro-Negro ainda precisa aparar algumas pendências com o Sassuolo, clube que Viña está emprestado e tem contrato até junho de 2024. O clube italiano precisará receber algum valor para compensar o não cumprimento do vínculo.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña atuou no futebol brasileiro em 2020 e 2021, tendo conquistado duas Libertadores pelo Palmeiras. O lateral se transferiu para a Roma no ano seguinte e depois foi emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra, e atualmente está no Suassuolo.