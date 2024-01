Atualmente, Viña está emprestado ao Sassuolo, também da Itália - Reprodução

Publicado 18/01/2024 12:29

Roma - A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel viajou para a Itália para tentar fechar negócio com a Roma pelo lateral-esquerdo Matías Viña, segundo informações do 'ge'. Atualmente, o jogador defende o Sassuolo, por empréstimo.

O desejo inicial do Flamengo era pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 32,2 milhões), enquanto a Roma pedia 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 53,6 milhões) pela liberação do lateral-esquerdo. Com o andamento da negociação, houve flexibilização das duas partes. O clube carioca aumentou a oferta e incluiu metas que podem tornar o montante final ainda maior.Ainda de acordo com o 'ge', a Roma entende que o Rubro-Negro está se aproximando de valores aceitáveis. Lá atrás, no começo da negociação, os italianos pareciam irredutíveis em relação à pedida de 10 milhões de euros.