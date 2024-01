Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/01/2024 13:15 | Atualizado 18/01/2024 14:38

Rio - O técnico Tite rasgou elogios ao meia Nicolás De La Cruz. O uruguaio, de 26 anos, foi o principal reforço do Flamengo para a temporada de 2024, mas não estava liberado para estrear na vitória contra o Audax por 4 a 0, nesta última quarta-feira (17), em Manaus. O treinador rubro-negro exaltou a qualidade técnica e a versatilidade do jogador.

"Nós procuramos todos dessa forma: dois atletas em cada posição buscando competir. A equipe evolui com isso. Cooperam entre eles, mas competem para elevar o nível técnico. O De La Cruz tem essa característica, uma qualidade versátil. Pode ser que jogue em duas ou três funções. Tem treinado em duas funções diferentes", disse o treinador.

"(De La Cruz) tem treinado de segundo meio-campista e de externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça. Tem muita qualidade técnica, além de um link com o Arrascaeta. Eles já pensam e já tem uma sintonia. Então, você tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores de articulação ou de jogar com dois pontas de velocidade", completou.

O nome de De La Cruz já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o jogador não foi inscrito dentro do prazo para entrar em campo na primeira rodada do Carioca. O uruguaio, no entanto, já está livre para estrear pelo Flamengo na temporada. A estreia pelo estadual deve acontecer após a participação do Rubro-Negro no "FC Series", antiga Florida Cup, nos Estados Unidos.

O Flamengo estreou no Carioca com vitória por 4 a 0 sobre o Audax. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (21) em duas competições diferentes. O time principal viaja para a Florida, nos Estados Unidos, onde disputará o "FC Series", e estreia contra o Philadelphia Union, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, o time reserva encara o Nova Iguaçu, às 18h10, em João Pessoa, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.