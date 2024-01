Flamengo venceu o Philadelphia Union - Divulgação/Flamengo

Publicado 21/01/2024 18:00

Rio - O Flamengo estreou com vitória nos Estados Unidos. O Rubro-Negro não teve dificuldades para vencer o Philadelphia Union por 2 a 0, neste domingo (21), no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida, pelo torneio amistoso "FC Series". Pedro, de pênalti, e Everton Cebolinha marcaram os gols.

A partida marcou a estreia do meia Nicolás De La Cruz, principal reforço da temporada. Foi o primeiro de dois jogos amistosos que o Flamengo disputará nos Estados Unidos, pelo torneio "FC Series", antiga Florida Cup. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (27), às 15h (de Brasília), contra o Orlando City.

O jogo

O Flamengo não teve dificuldades para vencer o Philadelphia Union. O time americano tentou pressionar a saída de bola rubro-negra no início da partida, mas não surtiu muito efeito. O time comandado pelo técnico Tite era mais perigoso e abriu o placar com Pedro, de pênalti, aos 12 minutos.

Após abrir o placar, o Flamengo assumiu o controle do jogo e o nervosismo inicial ficou de lado. O Rubro-Negro teve chance de ampliar com Pedro e Everton. E foi justamente Cebolinha o responsável por anotar o segundo gol em bela finalização no ângulo, após boa jogada individual de Gerson.

Na etapa final, o técnico Tite mudou todos os jogadores de linha e promoveu a estreia do meia Nicolás De La Cruz. O uruguaio quase marcou em sua primeira finalização aos 12 minutos, mas a bola saiu tirando tinta da trave. O Flamengo chegou a marcar o terceiro com Gabriel, mas o gol foi anulado por impedimento.

O ritmo caiu durante a etapa final. Em vantagem no placar, o Flamengo administrou o resultado, mas ainda chegou a criar mais oportunidades sem muito perigo. Bruno Henrique, do Fla, e Sullivan, do Philadelphia Union, chegaram a reclamar de possíveis pênaltis, mas a arbitragem não marcou.

Flamengo 2 x 0 Philadelphia Union-EUA

Data e horário: 21/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida

Flamengo: Rossi (Caio Barone, min. 40'/2ºT); Varela (Wesley, min. 0'/2ºT), David Luiz (Fabrício Bruno, min. 0'/2ºT), Leo Pereira (Cleiton, min. 0'/2ºT) e Carbone (Ayrton Lucas, min. 0'/2ºT); Allan (Erick Pulgar, min. 0'/2ºT), Gerson (Victor Hugo, min. 0'/2ºT) e Matheus Gonçalves (Arrascaeta, min. 0'/2ºT); Luiz Araújo (De La Cruz, min. 0'/2ºT), Everton (Gabriel, min. 0'/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, min. 0'/2ºT). Técnico: Tite

Philadelphia Union: Blake (Trentt, min. 0'/2ºT); Berdecio (Pierre, min. 0'/2ºT), Makhanya (Elliott, min. 0'/2ºT), Glesnes (Mbaizo, min. 0'/2ºT) e Wagner (Real, min. 0'/2ºT); Olney (Martínez, min. 0'/2ºT), Jesús Bueno (Pariano, min. 0'/2ºT), Joaquín Torres (Ngabo, min. 0'/2ºT) e Rafanello (Vazquez, min. 0'/2ºT); Donovan e Sullivan (Westfield, min. 40'/2ºT). Técnico: Jim Curtin

Árbitro: Daniel Gutierrez

Assistentes: Albert Escovar e Madzid Coric

Gols: Pedro, aos 12' do 1ºT (1-0); Everton, aos 42' do 1ºT (2-0)

Cartão amarelo: Varella, Allan e Luiz Araújo (FLA)