Publicado 21/01/2024 11:32 | Atualizado 21/01/2024 11:33

Ainda em busca de nomes para a temporada de 2024, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Espanha visando acertar novas contratações. Apesar de encaminhar a contratação do zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, o principal objetivo da viagem para o país europeu é tentar acertar a contratação do ex-Fluminense Luiz Henrique, que atualmente defende o Betis. As informações são do "ge".

O Betis prioriza a venda do jogador, e já definiu o preço de 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,8 milhões) para negociar Luiz Henrique. Entretanto, o Flamengo deseja o empréstimo do ponta, e estaria disposto a pagar um valor considerável nisso e incluir uma opção de compra após o fim de seu contrato com o Rubro-Negro.

Luiz Henrique e seu estafe acreditam que a transferência para o Flamengo é o melhor caminho para sua carreira. Entretanto, já que outros clubes europeus também manifestaram o interesse de contratar o jogador, o Bétis não tem pressa para concluir a negociação.

A chegada de Luiz Henrique seria uma exigência de Tite por ter dois jogadores em cada posição. Na ponta-direita, o único nome que o Flamengo conta é Luiz Araújo. Com isso, o ex-Fluminense chegaria com status de titular e um dos principais nomes do futebol brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique atua pelo Betis desde junho de 2022. No total, ele entrou em campo em 62 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências pelo clube espanhol.