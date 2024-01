Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentaram em João Pessoa, pela segunda rodada da Taça Guanabara - Divulgação/Flamengo

Publicado 21/01/2024 20:18

Rio - Em jogo truncado, Flamengo e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1 em João Pessoa. O Rubro-Negro saiu atrás do placar e precisou buscar o resultado na etapa final, neste domingo (21), no Almeidão, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Carlinhos fez para o time da Baixada Fluminense, enquanto Thiaguinho igualou. O tropeço custou a liderança do Carioca para o Fla.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos quatro pontos e caiu para a segunda colocação. Já o Nova Iguaçu é o quarto colocado, com a mesma pontuação. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (27), às 18h10 (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, enquanto o Nova Iguaçu visita o Bangu, quarta-feira (24), às 16h, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Carioca.

O jogo

O jogo foi truncado no primeiro tempo. O Flamengo sentiu a falta de entrosamento e dependia de lampejos individuais dos jovens Lorran, Rayan Lucas, Petterson e Werton. Entretanto, a molecada rubro-negra levou pouco perigo a meta do goleiro Fabrício Santana. Por outro lado, o Nova Iguaçu foi para o intervalo em vantagem por aproveitar melhor as oportunidades. O time da Baixada Fluminense não assustou muito, mas aproveitou a falha de Gabriel Noga, aos 34 minutos, e abriu o placar com o atacante Carlinhos.

Já na etapa final, o Flamengo mudou a postura e tentou ser mais agressivo. De tanto insistir, o Rubro-Negro chegou ao empate com Thiaguinho, aos 25 minutos, em boa jogada com Lorran. Após o empate, veio a parada técnica e, em seguida, o ritmo de jogo diminuiu. As equipes sentiram o desgaste do calor e não conseguiram criar mais lances de perigo. Nos acréscimos, Thiaguinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mas já era tarde para qualquer alteração no placar.

Flamengo 1 x 1 Nova Iguaçu

Data e horário: 21/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Flamengo: Matheus Cunha; Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton Araújo, Rayan Lucas e Lorran; Petterson (Lucyan, min. 26'/2ºT), Werton (Pedro Estevam, min. 42'/2ºT) e Thiaguinho. Técnico: Mário Jorge

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Sidney, min. 28'/2ºT) e Ítalo Silva; Ronald (Igor Fraga, min. 0'/2ºT), Albert, João Victor (Xandinho, min. 0'/2ºT) e Yago; Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César Souza Gaudêncio

Gols: Carlinhos, aos 34' do 1ºT (0-1); Thiaguinho, aos 25' do 1ºT (1-1)

Cartão amarelo: Evertton Araújo e Thiaguinho (FLA); Ronald, Yago e Xandinho (NIG)

Cartão vermelho: Thiaguinho (FLA)