Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o BarcelonaAFP

Publicado 25/01/2024 19:51 | Atualizado 25/01/2024 20:45

Rio - O Botafogo fechou acordo com o Betis, da Espanha, e pagará 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) pela contratação do atacante Luiz Henrique, de 23, outrora alvo do Flamengo. Uma reunião na noite desta quinta-feira (25) concluiu a negociação.

Nas tratativas pela chegada do novo reforço, foi acordado que Luiz Henrique, em prazo ainda não definido, será aproveitado e transferido para o Lyon, da França, clube que também é gerido pelo empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. As informações são do jornalista Fabrizio Romano e foram confirmadas pelo O Dia.

Conforme apuração da reportagem, Textor esteve na Espanha nos últimos dias e tocou diretamente as negociações com clube e jogador, logo após a visitas de Marcos Braz e Bruno Spindel, que representavam o Flamengo na busca pelo atacante. O empresário apresentou projeto, cenário do Alvinegro em 2024 e garantiu retorno à Europa

Clube formador de Luiz Henrique, o Fluminense receberá um percentual da negociação envolvendo mecanismo de solidariedade (por ser o clube formador) e direitos econômicos (15%), totalizando aproximadamente R$ 18 milhões.