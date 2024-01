Jefferson Savarino é a segunda contratação mais cara da história do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Jefferson Savarino é a segunda contratação mais cara da história do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2024 14:00

Rio - Principal contratação do Botafogo até o momento na janela de transferências, o atacante Jefferson Savarino apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (25), e está apto para estrear pelo Alvinegro. O venezuelano será o novo camisa 10 do clube.

No futebol brasileiro, o venezuelano teve passagem pelo Atlético-MG entre 2020 e 2022, onde conquistou três títulos do Mineiro (2020, 2021 e 2022), o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa do Brasil em 2022.

Savarino poderá entrar em campo no próximo compromisso do Botafogo, contra o Sampaio Corrêa, sábado (27), às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. A equipe comandada por Tiago Nunes ocupa a segunda colocação na tabela, com seis pontos, mas ainda pode ser ultrapassada por Vasco e Fluminense, que jogam nesta quinta-feira (25).