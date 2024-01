General Severiano, sede do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 25/01/2024 16:17

Rio - O Botafogo Social & Olímpico - nome da estrutura associativa do clube após a separação com a SAF - promove neste sábado (27) o primeiro Festival de Cerveja Alvinegro, na sede do clube, em General Severiano. O evento será de 11h às 20h, contará com participações de ídolos da história alvinegra, e faz parte de uma série de atividades que o Glorioso programou para atrair novos sócios-proprietários.



O festival terá roda de samba, show de música pop, DJ, cervejas artesanais e tradicionais, artesanato e muitas opções gastronômicas. A festa também contará com sorteio de brindes, como camisas oficiais do futebol e basquete do Botafogo, espaço kids, entre outras atrações.



Para os torcedores não perderem nada, o evento terá também a transmissão, em TV, do jogo entre Botafogo x Sampaio Corrêa, às 16h, pelo Campeonato Carioca. Campeões brasileiros em 1995, os ex-jogadores Jamir e André Silva também marcarão presença no evento em General Severiano.



Além do festival de cerveja, o Botafogo fará outros eventos na sede para atrair novos sócios. O clube terá, em fevereiro, um baile de carnaval, aulas de treino funcional e torneios de verão. O diretor geral do Botafogo, Rafael Wiemer, está otimista com a campanha para aumentar o quadro associativo e em oferecer melhores condições a quem já frequenta o clube.



"Estão sendo lançadas uma série de campanhas nesse verão com o objetivo de angariar novos sócios, aumentar a retenção, gerar mais produtos e serviços, agregando lazer, entretenimento, diversão e valor, além dos aspectos sociais de inclusão e diversidade do nosso cotidiano. Precisamos escutar mais o nosso sócio atual e também o mercado, com trabalho dia após dia, construindo melhores quadras, áreas de lazer e novos produtos", diz Rafael Wiemer.

Os ingressos para o evento custam R$ 10, e sócios-proprietários não pagam.