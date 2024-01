Tiago Nunes reforçou a necessidade da contratação de um lateral-direito - Vítor Silva / Botafogo

Tiago Nunes reforçou a necessidade da contratação de um lateral-direitoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2024 10:45

Rio - Após a derrota do Botafogo para o Boavista, por 1 a 0 , no Estádio Elcyr Resende, na última quarta-feira (24), o técnico Tiago Nunes comentou o desempenho do Alvinegro ao longo da partida. Ele enxergou pontos positivos, com o time dominante, mas sem aproveitar as oportunidades criadas.

Ao todo, foram 20 finalizações da equipe no duelo, mas somente três em direção ao gol adversário. O Verdão, enquanto isso, chutou apenas quatro vezes.

"Um jogo que a gente foi pouco criativo, principalmente na última chegada ao gol. Controlou bem o jogo, circulou bola próximo ao gol rival, mas não transformou o volume em situações claras. Faltou um pouco de refino, mas penso que é normal pelo momento da preparação", ponderou Tiago Nunes.

Além disso, o treinador falou sobre o esquema que vem sendo implementado no Botafogo , com três zagueiros. Ele descartou que esse seja um sistema base pensando no restante do ano.

"Seria muito prematuro da minha parte dizer que esse vai ser o sistema base da temporada. Eu tenho que ter no mínimo dois ou três jogos para ter uma avaliação do comportamento dos jogadores nesse sistema antes de tomar qualquer decisão", afirmou.

Tiago Nunes também reforçou a necessidade da contratação de um lateral-direito para ser titular do Botafogo: "Na minha ótica, precisamos sim de um jogador para essa posição, mas precisamos ter a tranquilidade de escolher bem, encontrar um jogador que se encaixe. Não adianta ter o desespero".

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Sampaio Corrêa, no sábado (27), às 16h, no Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro ocupa a segunda posição, com seis pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Fluminense e Vasco, que jogam nesta quinta-feira (25).