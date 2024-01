Wendel, alvo do Botafogo, defende o Zenit-RUS - Divulgação

Wendel, alvo do Botafogo, defende o Zenit-RUSDivulgação

Publicado 24/01/2024 14:57

Rio - Com o cenário complicado nas tratativas pela chegada de Allan, o Botafogo agiu rápido e abriu negociações pela contratação do volante Wendel, de 26 anos, atualmente no Zenit, da Rússia. A proposta da diretoria alvinegra é de empréstimo, com obrigação de compra caso metas pré-estabelecidas em contrato sejam cumpridas pelo jogador.

O Zenit deu sinal verde na negociação, mas o Botafogo mantém cautela devido à postura do técnico Sergey Semak, que discorda da movimentação e quer manter o meio-campista brasileiro no elenco. As informações são do site "ge".

Wendel vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro para ficar perto do filho. Revelado pelo Fluminense, o volante chegou a ter negociações avançadas com o Flamengo nas últimas janelas de transferências, mas o clube russo rejeitou proposta de R$ 67 milhões pelos direitos econômicos.

O pedido por uma transferência, ao menos com vínculo de empréstimo, foi aceito pelo Zenit, que se mostra mais flexível nas negociações com o Botafogo.